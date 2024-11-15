Туризм принесет Грузии $4,4 млрд в 2024 году

Прогнозируется, что доходы Грузии от туризма составят $4,4 млрд по итогам 2024 года. Это будет на 5,5% больше рекордных показателей 2024 года.

Бюджет Грузии может пополнится на $4,4 млрд за счет доходов от туризма в 2024 году, прогнозирует инвестиционная компания Galt & Taggart.

С 1 января по 30 сентября 2024 году Грузия получила свыше $3,5 млрд от иностранных туристов. Это на 6,5% больше аналогичных показателей 2023 года. Тогда бюджет пополнился на $4,1 млрд.

На основе положительной динамики роста доходов Грузии от туризма аналитики компании предполагают, что 2024 год увеличит показатели 2023 года на 5,5% и установит новый рекорд. Они также подчеркнули, что в декабре страна снизила доходы от туристической отрасли на 10%.

Напомним, что Грузия приняла 7,4 млн иностранных туристов по итогам 2024 года. Чаще других путешествие в страну выбирали россияне: их прибыло более 1,4 млн человек.