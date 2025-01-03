Вестник Кавказа

Отдых в Грузии стал популярнее у иностранных туристов

Отдых в Грузии стал популярнее у иностранных туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранные туристы стали чаще выбирать отдых в Грузии в 2024 году: в страну въехало свыше 7,4 путешественников. Большая часть из них оказалась российскими туристами.

Свыше 7,4 млн путешественников со всего мира приняла Грузия по итогам 2024 года. Из них около 5,1 приехали в страну с туристическими целями, рассказали в Национальной администрации туризма республики.

Грузия увеличила поток путешественников на 4,2% в сравнении с показателями 2023 года. Число тех, кто приехал в страну на отдых, выросло на 9%.

Чаще других путешествие в Грузию выбирали граждане России – более 1,4 млн человек. Это совсем немного больше, чем в 2023 году. Также страна привлекла туристов из Казахстана, Ирана, Германии и Индии.

Путешественники предпочитают въезжать в Грузию через сухопутные границы страны: КПП Сарпи, КПП Казбеги и КПП Садахло. Такой путь выбрали свыше 61%. Остальная часть воспользовалась самолетом. Самым загруженным оказался аэропорт Тбилиси.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

В Батуми совершено нападение на экс-премьера Грузии Гахарию

Протестующие снова собрались на акции в центре Тбилиси

Протестующие снова собрались на акции в центре Тбилиси

Лавров рассказал об открытых дверях для Грузии в формате &quot;3+3&quot;

Лавров рассказал об открытых дверях для Грузии в формате "3+3"

Тысячи человек встретят Старый Новый год без воды в Тбилиси

Тысячи человек встретят Старый Новый год без воды в Тбилиси

Стали известны подробности задержания протестующих у ресторана в Тбилиси

Стали известны подробности задержания протестующих у ресторана в Тбилиси

Армия Азербайджана признана самой мощной на Южном Кавказе

Армия Азербайджана признана самой мощной на Южном Кавказе

Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Глава МИД Грузии совершит первый визит в Азербайджан

Хлеб может подорожать в Грузии – предупредили пекари

Хлеб может подорожать в Грузии – предупредили пекари

Зурабишвили подтвердила поездку на инаугурацию Трампа

Зурабишвили подтвердила поездку на инаугурацию Трампа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы