Отдых в Грузии стал популярнее у иностранных туристов

Иностранные туристы стали чаще выбирать отдых в Грузии в 2024 году: в страну въехало свыше 7,4 путешественников. Большая часть из них оказалась российскими туристами.

Свыше 7,4 млн путешественников со всего мира приняла Грузия по итогам 2024 года. Из них около 5,1 приехали в страну с туристическими целями, рассказали в Национальной администрации туризма республики.

Грузия увеличила поток путешественников на 4,2% в сравнении с показателями 2023 года. Число тех, кто приехал в страну на отдых, выросло на 9%.

Чаще других путешествие в Грузию выбирали граждане России – более 1,4 млн человек. Это совсем немного больше, чем в 2023 году. Также страна привлекла туристов из Казахстана, Ирана, Германии и Индии.

Путешественники предпочитают въезжать в Грузию через сухопутные границы страны: КПП Сарпи, КПП Казбеги и КПП Садахло. Такой путь выбрали свыше 61%. Остальная часть воспользовалась самолетом. Самым загруженным оказался аэропорт Тбилиси.