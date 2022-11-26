Вестник Кавказа

Министр нацбезопасности подал в отставку в Израиле

Министр нацбезопасности подал в отставку в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бен-Гвир объявил о своей отставке. Таким образом он выразил свой протест против решения властей заключить соглашение о перемирии с ХАМАС, которое вступило в силу около полутора часов назад.

Министр нацбезопасности Израиля покидает свой пост. Об этом на своих страницах в соцсетях написал сам Итамар Бен-Гвир, выражая протест против перемирия с радикальной группировкой ХАМАС.

Он также обратил внимание на то, что возглавляемая им партия "Еврейская сила" выходит из правящей коалиции премьер-министра.

"Депутаты от "Еврейской силы" подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!"

– израильский министр

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израильский министр пригрозил отставкой в случае прекращения огня в Газе

Израильский министр пригрозил отставкой в случае прекращения огня в Газе

ЕС задумался о санкциях против Израиля

ЕС задумался о санкциях против Израиля

США призвали Израиль воздержаться от провокаций 

США призвали Израиль воздержаться от провокаций 

Нетаньяху согласился приостановить судебную реформу

Нетаньяху согласился приостановить судебную реформу

Пост министра безопасности Израиля получит ультраправый Бен-Гвир

Пост министра безопасности Израиля получит ультраправый Бен-Гвир

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы