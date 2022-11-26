Министр нацбезопасности подал в отставку в Израиле

Бен-Гвир объявил о своей отставке. Таким образом он выразил свой протест против решения властей заключить соглашение о перемирии с ХАМАС, которое вступило в силу около полутора часов назад.

Министр нацбезопасности Израиля покидает свой пост. Об этом на своих страницах в соцсетях написал сам Итамар Бен-Гвир, выражая протест против перемирия с радикальной группировкой ХАМАС.

Он также обратил внимание на то, что возглавляемая им партия "Еврейская сила" выходит из правящей коалиции премьер-министра.

"Депутаты от "Еврейской силы" подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!"

– израильский министр