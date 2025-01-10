Вестник Кавказа

Израиль не остановит огонь до получения списка заложников

армия Израиля
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В Израиле ждут от ХАМАС список заложников. До тех пор, пока это не произойдет, армия еврейского государства будет продолжать боевые действия.

Израильская армия будет продолжать военные действия в Газе до тех пор, пока члены группировки ХАМАС не предоставят список заложников. Об этом гласит распоряжение дал премьер-министра страны.

Соответствующее решение было принято им после совещания, на котором обсуждались вопросы безопасности.

"Премьер-министр поручил ЦАХАЛ прекращение огня не начинать до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить"

– канцелярия Биньямина Нетаньяху

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