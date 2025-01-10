Вестник Кавказа

Стало известно число освобождаемых пленных и заложников Палестины и Израиля

Стало известно число освобождаемых пленных и заложников Палестины и Израиля
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израиль в ходе первого этапа перемирия освободит более 1890 палестинских заключенных, взамен палестинское радикальное движение ХАМАС вернет 33 заложника, однако обмен в первый день перемирия будет осторожным.

В течение всего срока первого этапа перемирия между Израилем и ХАМАС, которое продлится 42 дня, Тель-Авив освободит более 1890 палестинских заключенных, сообщило министерство иностранных дел Египта.

"На первом этапе, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложников в обмен на освобождение Израилем более 1 890 заключенных. Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки"

- МИД Египта

Однако завтра, в первый день перемирия, обмен будет осторожным: палестинское движение ХАМАС намерено освободить трех израильских заложниц, имена этих женщин будут объявлены в ближайшие часы. Израиль же в соответствии с соглашением освободит 95 палестинских заключенных, передает Trend со ссылкой на катарские СМИ.

Напомним, соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 8:30 по местному времени завтра, 19 января.

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