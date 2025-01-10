Вестник Кавказа

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе

Старейшая канатка в России будет отремонтирована на Эльбрусе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Кавказ.РФ выкупят маятниковую канатную дорогу на Эльбрусе и отремонтируют ее. Сроки реализации проекта еще неизвестны.

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии планируют провести реконструкцию старейшей в России маятниковой канатной дороги, рассказали в институте Кавказ.РФ.

"В этом году планируем выкупить и привести в порядок легендарную маятниковую канатку на Эльбрусе"

- Кавказ.РФ

Красные вагончики канатной дороги – один из главных символов Эльбруса, отметили в сообщении. Сроки выполнения работ еще не были названы.

Ранее в Минэкономразвитии КБР передали, что в Приэльбрусье планируется организовать всесезонный курортный комплекс. В проект будет вложено свыше 100 млрд рублей в виде инвестиций.

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