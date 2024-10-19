Съемки на склонах Эльбруса принесли мировой рекорд российскому кино

Российские кинематографисты установили новый мировой рекорд, снимая полнометражный художественный фильм о том, как выживали альпинисты после схода лавины, на высоте свыше 5 тысяч метров на склонах Эльбруса.

Съемочная группа нового российского художественного фильма-катастрофы стала рекордсменом сразу двух книг рекордов – российской и Международной, она установила мировой рекорд по высоте, на которой велись съемки полнометражного художественного фильма, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ".

Съемки проходили на южном склоне высочайшей вершины России и Европы – горы Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, на высоте 5085 метров над уровнем моря. Достижение зафиксировали 31 декабря 2024 года в Международной книге рекордов INTERRECORD и Реестре рекордов России, передает "АиФ-Ставрополье".

Снимали кинокартину две российские кинокомпании – она повествует о том, как выживала в горах группа альпинистов, которых неожиданно настигла снежная лавина.

Лента уже в этом году выйдет в прокат на большие экраны, добавили в компании.