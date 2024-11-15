Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" поставил рекорды по числу отдыхающих

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Эльбрус" подсчитали число отдыхающих в 2024 году. По многим показателям год стал наиболее успешным в истории спортивного комплекса.

Уходящий год оказался успешным для курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. За год курорт принял свыше 800 тыс гостей, что на 10% превысило показатели прошлого года. 

Особенно удачным для горнолыжного комплекса оказалось лето этого года. Например, август стал пиковым для курорта впервые в истории. В последний месяц лета "Эльбрус" принял более 100 тыс путешественников. 

Популярность комплекса в летние месяцы объясняется расширением  сети экотроп. 

Также был поставлен рекорд по числу отдыхающих в день. 2 января на "Эльбрус" прибыло более 7 тыс отдыхающих, рассказали в Кавказ.РФ.

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