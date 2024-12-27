Вестник Кавказа

Азербайджан инвестировал $20 млрд в турецкую экономику

Азербайджан инвестировал $20 млрд в турецкую экономику
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана рассказал о вложениях страны в экономику Турции: объем инвестиций превысил $20 млрд. Он также обнародовал данные Турции: Азербайджан получил от нее свыше $16 млрд. Работы по совместным проектам продолжаются.

Стал известен объем взаимных инвестиций Баку и Анкары: компании Турции вложили в экономику Азербайджана свыше $16 млрд, а инвестиции Азербайджана в экономику дружественной страны составили более $20 млрд, рассказал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Он передал, что в настоящее время в Азербайджане ведут деятельность около 4 тыс компаний из Турции, из которых часть активно работает на освобожденных территориях республики. Их количество продолжает расти.

В ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Азербайджана рассказал о новых совместных проектах двух стран.

"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться"

- Джейхун Байрамов

Напомним, что сегодня в Баку прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он уже успел встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в проектах, интерес в которых имеют обе страны.

После этого Хакан Фидан лично переговорил с Джейхуном Байрамовым, далее была проведена встреча в расширенном формате, на которой стороны поделились мнениями по ключевым вопросам сотрудничества.

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