Азербайджан инвестировал $20 млрд в турецкую экономику

Стал известен объем взаимных инвестиций Баку и Анкары: компании Турции вложили в экономику Азербайджана свыше $16 млрд, а инвестиции Азербайджана в экономику дружественной страны составили более $20 млрд, рассказал глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.
Он передал, что в настоящее время в Азербайджане ведут деятельность около 4 тыс компаний из Турции, из которых часть активно работает на освобожденных территориях республики. Их количество продолжает расти.
В ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Азербайджана рассказал о новых совместных проектах двух стран.
"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться"
- Джейхун Байрамов
Напомним, что сегодня в Баку прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он уже успел встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в проектах, интерес в которых имеют обе страны.
После этого Хакан Фидан лично переговорил с Джейхуном Байрамовым, далее была проведена встреча в расширенном формате, на которой стороны поделились мнениями по ключевым вопросам сотрудничества.