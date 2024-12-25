Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции
© Фото: сайт президента Азербайджана
Глава МИД Турции Хакан Фидан прилетел в Баку с официальным визитом, где его принял президент АР Ильхам Алиев. Собеседники обсудили дружеские отношения двух стран и совместные проекты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителя внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, рассказали в пресс-службе главы АР.

Хакан Фидан передал Ильхаму Алиеву слова приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Азербайджана поблагодарил коллегу и передал ответные приветствия.

В течение беседы стороны еще раз подчеркнули братский и союзнический характер отношений Азербайджана и Турции и отметили успешное их развитие во всех сферах.

"Была выражена уверенность, что связи будут укрепляться и впредь"

- пресс-служба президента Азербайджана

В конце Ильхам Алиев и Хакан Фидан обменялись мнениями о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в проектах, имеющих взаимный интерес.

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