Вестник Кавказа

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в военной сфере – Масуд Пезешкиан

Россия и Иран будут развивать сотрудничество в военной сфере – Масуд Пезешкиан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает в том числе сотрудничество в военной сфере, рассказал президент Ирана Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Москва и Тегеран будут развивать сотрудничество в военной сфере. По словам иранского главы, это зафиксировано в новом договоре о стратегическом партнерстве, который был ранее подписан Пезешкианом и президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти"

– Масуд Пезешкиан 

Как отметил президент исламской республики, страны будут делать все возможное, чтобы исключить поддержку потенциальной военной агрессии против одной из сторон. 

"Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берём на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам"

– Масуд Пезешкиан 

Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву отметил, что сейчас выстроена общая концепция сотрудничества, а практические детали партнерства будут вырисовываться уже в дальнейшем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Транспортный коридор Север-Юг будут развивать Москва и Тегеран

Транспортный коридор Север-Юг будут развивать Москва и Тегеран

Пезешкиан оценил договор о сотрудничестве России и Ирана

Пезешкиан оценил договор о сотрудничестве России и Ирана

Пезешкиан в Москве проведет встречу с Мишустиным перед подписанием договора

Пезешкиан в Москве проведет встречу с Мишустиным перед подписанием договора

Российско-иранский договор о партнерстве заключается на 20 лет – посол Ирана в РФ

Российско-иранский договор о партнерстве заключается на 20 лет – посол Ирана в РФ

Всеобъемлющий договор России и Ирана включает 47 статей – посол

Всеобъемлющий договор России и Ирана включает 47 статей – посол

Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Большой договор России и Ирана: когда и зачем его подпишут

Большой договор России и Ирана: когда и зачем его подпишут

Договор о военной базе РФ в Армении - полный текст

Договор о военной базе РФ в Армении - полный текст

Владимир Хомерики: «Окончание войны в Карабахе поменяло геополитику всего Южного Кавказа»

Владимир Хомерики: «Окончание войны в Карабахе поменяло геополитику всего Южного Кавказа»

Последствия выхода Турции из Конвенции Монтрё для России

Последствия выхода Турции из Конвенции Монтрё для России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы