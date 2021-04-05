Россия и Иран будут развивать сотрудничество в военной сфере – Масуд Пезешкиан

Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает в том числе сотрудничество в военной сфере, рассказал президент Ирана Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Москва и Тегеран будут развивать сотрудничество в военной сфере. По словам иранского главы, это зафиксировано в новом договоре о стратегическом партнерстве, который был ранее подписан Пезешкианом и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти"

– Масуд Пезешкиан

Как отметил президент исламской республики, страны будут делать все возможное, чтобы исключить поддержку потенциальной военной агрессии против одной из сторон.

"Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берём на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам"

– Масуд Пезешкиан

Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву отметил, что сейчас выстроена общая концепция сотрудничества, а практические детали партнерства будут вырисовываться уже в дальнейшем.