3 ключевых аспекта Договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

Подписанный сегодня в Москве Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном окажет влияние на геополитическую обстановку в регионе. Иранские эксперты говорят о важности документа в трех аспектах.

Политический аспект

Документ укрепляет экономические, политические и оборонные связи и открывает новые возможности для сотрудничества в этих сферах.

Этот стратегический документ с иранской стороны разрабатывался с 2019 года усилиями трех правительств. Теперь существенно повысится уровень сотрудничества и взаимодействия, упростится взаимодействие на региональном уровне… Поскольку этот договор соответствует международным нормам и основан на механизмах ООН, а также на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности двух стран, он должен получить международную поддержку

- иранский политолог и журналист Пейман Яздани.

Однако, по его мнению, «страны, которые стремятся сохранить свою гегемонию и препятствовать формированию многополярного мирового порядка, которые видят свои интересы в создании напряженности и нестабильности в других регионах, вновь будут создавать негативный фон вокруг этого соглашения и будут стремиться распространять ложные интерпретации соглашения».

Социальный аспект

Иранский эксперт в области исследования общественного мнения Мохаммад Аггаси утверждает, что соглашение позитивно воспримут как в ИРИ, так и в РФ, расценивая соглашение как шаг к укреплению позиций в регионе и снижению международного давления.

Общественное мнение в других странах продемонстрирует разнообразные реакции, зависящие от политических взглядов, медийного освещения и доступной информации

– Аггаси.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Культурный аспект

Соглашение создает основу для расширения культурных обменов, в результате чего народы двух стран получают больше возможностей для знакомства с культурой, историей и цивилизацией друг друга. Особые надежды в Тегеране Возлагают здесь на увеличение туристического обмена.

Существующие культурные различия между Ираном и Россией могут стать вызовом для развития культурного сотрудничества. Через понимание и уважение различий можно прийти к общим точкам соприкосновения

– Мохаммад Аггаси.