Вестник Кавказа

В Израиле не отказываются от планов полной ликвидации ХАМАС в Газе

В Израиле не отказываются от планов полной ликвидации ХАМАС в Газе
© Фото: ЦАХАЛ
Несмотря на наступившее перемирие, Тель-Авив продолжает считать ХАМАС угрозой безопасности в регионе. Глава МИД Израиля Саар допустил, что военные действия могут возобновиться, а режим прекращения огня – это лишь временная мера.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар считает, что стабилизации ситуации в долговременной перспективе в секторе Газа не будет, пока у руля в палестинском анклаве находится ХАМАС.   

"Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС"

– Гидеон Саар 

По словам министра, "израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям". Он отметил, что считает режим прекращения огня лишь "временной мерой".

Напомним, что режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в воскресенье. Стороны договорились о поэтапном обмене заложниками и выводе войск Израиля из Газы.

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