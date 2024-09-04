Максим Шевченко о Льве Толстом, Лермонтове, Чехове и Достоевском. Кавказ.

Фигура Льва Николаевича Толстого не нуждается в представлении. Автор «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресенья» и других выдающийся произведений входит в число величайших литературных творцов общемирового значения. Несколько лет жизни русский писатель провел на Кавказе, где сформировался его творческий метод, и были написаны первые произведения.

Как Кавказ изменил Льва Толстого, какое военное преступление совершил Печорин, что изменила Кавказская война в русской литературе, почему Ленин считал писателя «зеркалом революции» — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа».