Россия и Иран договорились о проведении газопровода через Азербайджан

Азербайджан станет промежуточным звеном газопровода из России в Иран. Стороны смогли договориться об этом. Осталось решить вопрос цены поставок.

О маршруте газопровода договорились Россия и Иран. Он будет проходить через Азербайджан. Согласование цены поставок находится на последней стадии переговоров, рассказал Минэнерго РФ Сергей Цивилев в разговоре с журналистами.

"Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров - утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена - всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию"

- Сергей Цивилев

Он передал, что стороны также планируют двусторонние проекты по добыче газа.

Единственное расхождение в мнениях сторон – калорийность нефти и газа с коэффициентом, добавил министр.

Напомним, что сегодня в Москве был подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.