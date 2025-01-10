Россия и Иран договорились о проведении газопровода через Азербайджан

О маршруте газопровода договорились Россия и Иран. Он будет проходить через Азербайджан. Согласование цены поставок находится на последней стадии переговоров, рассказал Минэнерго РФ Сергей Цивилев в разговоре с журналистами.
"Через Азербайджан, маршрут согласован. Сейчас находимся в финальной стадии переговоров - утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена - всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию"
- Сергей Цивилев
Он передал, что стороны также планируют двусторонние проекты по добыче газа.
Единственное расхождение в мнениях сторон – калорийность нефти и газа с коэффициентом, добавил министр.
Напомним, что сегодня в Москве был подписан договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.