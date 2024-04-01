Вестник Кавказа

Эрдоган: цель Турции – избавить Сирию от террористов

Эрдоган: цель Турции – избавить Сирию от террористов
© Фото: Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на VIII съезде правящей в стране Партии Справедливости и Развития, рассказав о борьбе с терроризмом и о целях, которые турецкие власти преследуют в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял участие в VIII съезде Партии Справедливости и Развития (ПСР), проходящем в Кайсери, и выступил с речью, в которой уделил особое место борьбе с терроризмом и процессам, происходящим в соседней Сирии.

"Цель Турции - добиться ликвидации террористических организаций в Сирии мирным путем или силой"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер отметил, что сирийский народ предпринимает решительные шаги по созданию нового правительства, которое определит будущее страны, но пока в Сирии орудуют вооруженные террористы-сепаратисты, Турция не может чувствовать себя в полной безопасности, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также глава Турецкой Республики напомнил, что в недавнем прошлом некоторые силы в превратили Сирию и весь ближневосточный регион в ад, и сейчас они пытаются повторить этот сценарий, но срок годности курдских вооруженных формирований из Отрядов народной самообороны (YPG) истек, и эта организация скоро будет отправлена на свалку истории.

Террористы либо сложат оружие добровольно, либо их заставят сделать это. В будущем Турции нет места терроризму, - резюмировал турецкий лидер.

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