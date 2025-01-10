Вестник Кавказа

ДТП в Грузии: один человек погиб, трое пострадали

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На юго-востоке Грузии столкнулись легковые автомобили, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Серьезная автомобильная авария произошла в Гардабанском районе Грузии. Здесь столкнулись две легковушки, что привело к смерти одного человека и травмам троих, передают грузинские СМИ. 

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы сотрудниками медицинской службы. 

Погибший мужчина был за рулем одного из автомобилей в момент аварии. Обстоятельства инцидента выясняются. 

В МВД Грузии начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, приведшего к смерти человека.

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