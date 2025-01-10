ДТП в Грузии: один человек погиб, трое пострадали

На юго-востоке Грузии столкнулись легковые автомобили, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

Серьезная автомобильная авария произошла в Гардабанском районе Грузии. Здесь столкнулись две легковушки, что привело к смерти одного человека и травмам троих, передают грузинские СМИ.

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы сотрудниками медицинской службы.

Погибший мужчина был за рулем одного из автомобилей в момент аварии. Обстоятельства инцидента выясняются.

В МВД Грузии начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, приведшего к смерти человека.