Вестник Кавказа

Израиль получил от ХАМАС список заложников

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле сообщили о получении списка заложников. Ранее отмечалось, что без этого списка еврейское государство не собирается останавливать военные действия в анклаве.

Члены радикальной группировки ХАМАС передали Израилю список заложников, которых им необходимо будет освободить на первом этапе. Соответствующую информацию подтвердили в офисе израильского премьера.

"Список получен несколько минут назад"

– советник офиса Дмитрий Гендельман

Он подчеркнул, что список уже находится у посредников, которые в самое ближайшее время передадут его Израилю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что израильская армия будет продолжать военные действия до тех пор, пока не получит список заложников.

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