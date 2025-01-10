Израиль получил от ХАМАС список заложников

В Израиле сообщили о получении списка заложников. Ранее отмечалось, что без этого списка еврейское государство не собирается останавливать военные действия в анклаве.

Члены радикальной группировки ХАМАС передали Израилю список заложников, которых им необходимо будет освободить на первом этапе. Соответствующую информацию подтвердили в офисе израильского премьера.

"Список получен несколько минут назад"

– советник офиса Дмитрий Гендельман

Он подчеркнул, что список уже находится у посредников, которые в самое ближайшее время передадут его Израилю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что израильская армия будет продолжать военные действия до тех пор, пока не получит список заложников.