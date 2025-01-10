"Милан" планирует усилиться защитником из Грузии

Грузинские футболисты этой зимой пользуются спросом у грандов европейского футбола. Вслед за Кварацхелией сменить клуб может Гогличидзе, которым заинтересовался "Милан".

Защитник "Эмполи" Саба Гогличидзе может перейти в "Милан", пишут спортивные СМИ.

Сообщается, что переход будет оформлен при условии, что игрок продолжит выступать за "Эмполи" на правах аренды.

Отметим, что 20-летний грузинский талант перешел в "Эмполи" в 2024 году из грузинского "Торпедо".

Согласно оценкам экспертам, стоимость грузина на трансферном рынке составляет порядка 8 млн евро.