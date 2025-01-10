Вестник Кавказа

"Милан" планирует усилиться защитником из Грузии

"Милан" планирует усилиться защитником из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские футболисты этой зимой пользуются спросом у грандов европейского футбола. Вслед за Кварацхелией сменить клуб может Гогличидзе, которым заинтересовался "Милан".

Защитник "Эмполи" Саба Гогличидзе может перейти в "Милан", пишут спортивные СМИ. 

Сообщается, что переход будет оформлен при условии, что игрок продолжит выступать за "Эмполи" на правах аренды. 

Отметим, что 20-летний грузинский талант перешел в "Эмполи" в 2024 году из грузинского "Торпедо". 

Согласно оценкам экспертам, стоимость грузина на трансферном рынке составляет порядка 8 млн евро.

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