Вестник Кавказа

Кварацхелия станет самым дорогим футболистом в истории грузинского футбола

Кварацхелия станет самым дорогим футболистом в истории грузинского футбола
© Фото: сайт УЕФА
ПСЖ и «Наполи» достигли соглашения о переходе Хвичи Кварацхелия. Сумма трансфера может составить 70 млн евро. Сейчас Хвича выступает за Наполи.

Французский ПСЖ достиг соглашения с итальянским «Наполи» о переходе грузинского футболиста Хвичи Кварацхелия, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, встреча представителей обоих клубов, на которой обсуждался переход Хвичи, прошла успешно. Он заявил, что стороны договорились о трансфере футболиста.

Ранее СМИ писали о договоренности парижского клуба с самим футболистом о 5-летнем контракте. Кроме того, отмечался и успех в разговорах с игроком сборной Грузии по зарплате.

Отмечается, что в случае перехода Кварацхелия может стать самым дорогим футболистом в истории грузинского футбола. Парижане готовы отдать за него 70 млн евро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;ПСЖ&quot; планирует приобрести Кварацхелию

"ПСЖ" планирует приобрести Кварацхелию

Кварацхелия и Мамардашвили вошли в сотню лучших футболистов мира

Кварацхелия и Мамардашвили вошли в сотню лучших футболистов мира

Хвича Кварацхелия может перейти в &quot;Манчестер Юнайтед&quot;

Хвича Кварацхелия может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в &quot;Наполи&quot;

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи"

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы