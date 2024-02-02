Кварацхелия станет самым дорогим футболистом в истории грузинского футбола

ПСЖ и «Наполи» достигли соглашения о переходе Хвичи Кварацхелия. Сумма трансфера может составить 70 млн евро. Сейчас Хвича выступает за Наполи.

Французский ПСЖ достиг соглашения с итальянским «Наполи» о переходе грузинского футболиста Хвичи Кварацхелия, сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, встреча представителей обоих клубов, на которой обсуждался переход Хвичи, прошла успешно. Он заявил, что стороны договорились о трансфере футболиста.

Ранее СМИ писали о договоренности парижского клуба с самим футболистом о 5-летнем контракте. Кроме того, отмечался и успех в разговорах с игроком сборной Грузии по зарплате.

Отмечается, что в случае перехода Кварацхелия может стать самым дорогим футболистом в истории грузинского футбола. Парижане готовы отдать за него 70 млн евро.