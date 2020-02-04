Вестник Кавказа

"ПСЖ" планирует приобрести Кварацхелию

"ПСЖ" планирует приобрести Кварацхелию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"ПСЖ" намерен усилить атакующий потенциал команды за счет трансфера игрока сборной Грузии и "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Французский топ-клуб "ПСЖ" всерьез нацелился на главный грузинский талант Хвичу Кварацхелию. Полузащитник может сменить клуб уже этой зимой, передает известный инсайдер Фабрицио Романо. 

Отмечается, что текущий клуб Кварацхелии "Наполи" и парижане обсуждают возможность трансфера. Французы готовы не только к солидным денежным вливаниям, но также могут присовокупить к сделке некоторых своих игроков. 

Финальный ход, отмечает Романо, остается за "Наполи". 

Отметим, что интерес к грузинскому вундеркинду проявляет и "Манчестер Юнайтед", который также готов предложить своего игрока в обмен на Кварацхелию. Частью сделки может стать форвард "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд. 


 

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