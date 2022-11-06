Вестник Кавказа

Хвича Кварацхелия может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хвича Кварацхелия может перейти в "Манчестер Юнайтед"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Манчестер Юнайтед" нацелился на приобретение Хвичи Кварацхелии. Главный грузинский талант может занять место бразильского вингера Антони.

Главная звезда грузинского футбола Хвича Кварацхелия может пополнить состав "Манчестер Юнайтед". 

Интерес к игроку "Наполи" вызван сменой руководства в английском клубе. Новый главный тренер "манкунианцев" Рубен Аморим проявляет интерес к атакующим возможностям грузина, который может заменить нестабильного в игровом плане вингера Антони, сообщает газета Caught Offside.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия вышел на поле в 12 играх, в которых отметился 5 голами. В прошлом году вингер "Наполи" отметился 11 мячами во всех турнирах. 

Отметим, что контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Стоимость футболиста оценивается в 90 млн евро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Хвичу включили в список лучших футболистов мира

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал игроком месяца в Италии

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в &quot;Наполи&quot;

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи"

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча Грузия-Португалия

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году

Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году

Хвичу номинировали на приз лучшему футболисту 2023 года

Хвичу номинировали на приз лучшему футболисту 2023 года

В Грузии выбрали лучшего футболиста страны

В Грузии выбрали лучшего футболиста страны

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы