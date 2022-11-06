Хвича Кварацхелия может перейти в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на приобретение Хвичи Кварацхелии. Главный грузинский талант может занять место бразильского вингера Антони.

Главная звезда грузинского футбола Хвича Кварацхелия может пополнить состав "Манчестер Юнайтед".

Интерес к игроку "Наполи" вызван сменой руководства в английском клубе. Новый главный тренер "манкунианцев" Рубен Аморим проявляет интерес к атакующим возможностям грузина, который может заменить нестабильного в игровом плане вингера Антони, сообщает газета Caught Offside.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия вышел на поле в 12 играх, в которых отметился 5 голами. В прошлом году вингер "Наполи" отметился 11 мячами во всех турнирах.

Отметим, что контракт Кварацхелии с "Наполи" действует до лета 2027 года. Стоимость футболиста оценивается в 90 млн евро.