Более $25 млрд заработал за ночь Трамп на именной криповалюте – СМИ

Новая криптовалюта могла принести Трампу за сутки целых $25 млрд. О ее введении избранный американский президент объявил накануне.

Стоимость именной криптовалюты $TRUMP, введенной избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, всего за одну ночь выросла в цене более чем на 600% и достигла $32. Об этом пишет Axios.

Рыночная капитализация криптовалюты американского лидера на данный момент превышает $32 млрд.

Напомним, инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января. Накануне он объявил о запуске собственной криптовалюты. В настоящее время доступно 200 млн монет. В течение ближайших трех лет их количество достигнет 1 млрд.