Трамп хочет оперативно встретиться с Путиным

Дональд Трамп заявил, что хочет скорее встретиться с Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры необходимы для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

Новый президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax рассказал, что желает скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Избранный глава американского государства заявил, что знает о желании Путина провести переговоры. Он отметил, что собирается встретиться с российским лидером оперативно.

Трамп подчеркнул, что хотел бы встретиться с Путиным раньше. Однако, добавил политик, для скорых переговоров руководителей России и США сперва нужно попасть в офис.

Новый американский президент сообщил, что стремление ускорить проведение переговоров с российским коллегой связано с желанием скорее урегулировать украинский конфликт.