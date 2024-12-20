Вестник Кавказа

Трамп хочет оперативно встретиться с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп заявил, что хочет скорее встретиться с Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры необходимы для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

Новый президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax рассказал, что желает скорее встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Избранный глава американского государства заявил, что знает о желании Путина провести переговоры. Он отметил, что собирается встретиться с российским лидером оперативно.

Трамп подчеркнул, что хотел бы встретиться с Путиным раньше. Однако, добавил политик, для скорых переговоров руководителей России и США сперва нужно попасть в офис.

Новый американский президент сообщил, что стремление ускорить проведение переговоров с российским коллегой связано с желанием скорее урегулировать украинский конфликт.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые антироссийские санкции США прокомментировали в Кремле

Новые антироссийские санкции США прокомментировали в Кремле

Вашингтон готовится к встрече Путина и Трампа

Вашингтон готовится к встрече Путина и Трампа

США расширили свои антироссийские санкции

США расширили свои антироссийские санкции

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным

США введут новые антироссийские ограничения – СМИ

США введут новые антироссийские ограничения – СМИ

Трамп готовится ко встрече с Путиным по Украине

Трамп готовится ко встрече с Путиным по Украине

Путин может встретиться с Шольцем и Трампом

Путин может встретиться с Шольцем и Трампом

США открыты к диалогу с Россией

США открыты к диалогу с Россией

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа

США разрешили Турции работать с Газпромбанком

США разрешили Турции работать с Газпромбанком

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы