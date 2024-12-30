Вашингтон готовится к встрече Путина и Трампа

Хотя Дональд Трамп еще не инаугурирован президентом США, его команда уже разрабатывает формат переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. На первые дни после инаугурации уже запланирован телефонный звонок из Белого дома в Кремль.

Советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц объявил, что новый состав Белого дома, который займет свои кабинеты в понедельник 20 января, разрабатывает организацию встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь инаугурации.

При этом пока что ни место-время переговоров, ни даже их согласованный формат не конкретизированы, Вашингтон находится лишь на первой стадии формирования подходов к проведению такой встречи.

"Подготовка уже идет"

– Майк Уолц

Однако известно, что самый первый контакт между двумя президентами будет организован почти сразу же после инаугурации Трампа – он намерен созвониться с Путиным в течение нескольких дней после 20 января.

Также Уолц подчеркнул, что позицией нового Белого дома по украинскому конфликту является понимание неизбежности прямого диалога с РФ по прекращению боевых действий. Только так, с точки зрения команды Трампа, реально заключить мирную сделку.

"С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы"

– Майк Уолц