Выставку к 80-летию Победы организуют в Дагестане

В Махачкале пройдет выставка, посвященная 80-летию Победы в ВОВ. Проект реализуется благодаря поддержке руководства Дагестана. Вход будет бесплатным.
Исторический парк "Россия – моя история" в Махачкале сообщил об организации выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как заявили в пресс-службе, самая экспозиция откроется в мае, в нее войдут 20 тематических залов с интерактивным цифровым контентом, макетами и инсталляциями.
В парке подчеркнули, что данное мероприятие будет проведено благодаря поддержке республиканского руководства в лице главы Дагестана с Сергея Меликова.
Стоит добавить, что вход на данную выставку будет свободным для всех желающих.