Вестник Кавказа

Выставку к 80-летию Победы организуют в Дагестане

Выставку к 80-летию Победы организуют в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале пройдет выставка, посвященная 80-летию Победы в ВОВ. Проект реализуется благодаря поддержке руководства Дагестана. Вход будет бесплатным.

Исторический парк "Россия – моя история" в Махачкале сообщил об организации выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявили в пресс-службе, самая экспозиция откроется в мае, в нее войдут 20 тематических залов с интерактивным цифровым контентом, макетами и инсталляциями.

В парке подчеркнули, что данное мероприятие будет проведено благодаря поддержке республиканского руководства в лице главы Дагестана с Сергея Меликова.

Стоит добавить, что вход на данную выставку будет свободным для всех желающих.

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