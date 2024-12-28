Махачкала нарастила турпоток в 2024 году

В 2024 году Махачкалу посетило более 1 млн человек. Столица Дагестана провела порядка 20 крупных гастрофестов, на которых побывало 600 тыс человек.

Махачкалинский глава Юсуп Умавов сообщил о росте туристического потока в столице Дагестана. Он отметил, что турпоток в 2024 году увеличился на 20%.

Градоначальник заявил, что в 2024 году Махачкалу посетило свыше 1 млн человек. Мэр сказал, что город обретает популярность среди путешественников.

Умавов также подчеркнул, что в прошлом году в столице республике было организовано порядка 20 крупных гастрофестов, на которых побывало свыше 600 тыс человек.

Он рассказал о проведении 3 тыс культурно-массовых мероприятий, из них 150 были общегородскими. Мэр добавил, что возросло число выставок, фестивалей и других событий.