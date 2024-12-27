Сколько пассажиров принял аэропорт Махачкалы за 2024 год?

Аэропорт дагестанской столицы нарастил пассажиропоток в минувшем году и принял до 2,8 млн человек. Москва, Петербург и Сургут пользовались особой популярностью.

Аэропорт столицы Дагестана увеличил поток пассажиров на 3,5% по итогам 2024 года: он вырос до 2,8 млн человек, рассказали в пресс-службе авиагавани.

Свыше 355 тыс человек воспользовались перелетами за рубеж в минувшем году. Это на 12% больше, чем в 2023 году. Наиболее популярные заграничные направления - Баку, Стамбул и Дубай.

Чаще всего аэропортом Махачкалы пользовались самолеты компаний Аэрофлот, Red Wings, Победа и Nordwind. Чаще всего пассажиры выбирали рейсы в российскую столицу, Санкт-Петербург и Сургут.

Напомним, что Дагестан посетили до 1,8 млн туристов по итогам минувшего года. В сравнении с 2023 годом, турпоток вырос почти на 4,5%.