Вестник Кавказа

Дагестан нарастил оборот туристической отрасли в 2024 году

Дагестан нарастил оборот туристической отрасли в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем туруслуг в Дагестане в 2024 году составил более 20 млрд рублей. Ключевым драйвером развития экономики республики стал рост турпотока.

В 2024 году объем туристических услуг в Дагестане превысил 20,2 млрд рублей, что на 2,6 млрд больше прошлогодних показателей, пишет пресс-служба Минтуризма РД.

В региональном ведомстве подчеркнули, что ключевым драйвером развития экономики республики оказался стремительный рост туристического потока.

Кроме того, в министерстве добавили, что турпоток поспособствовал созданию новых рабочих мест, укреплению малого и среднего бизнеса в гостеприимстве и туризме.

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