Договоренности о строительстве АЭС в Иране могут быть финализированы сегодня

Президент Ирана, который находится в Москве, выразил надежду, что договоренности ИРИ с РФ о строительстве АЭС будут завершены сегодня.

Иранская сторона хотела бы финализировать договоренности, касающиеся строительства атомной электростанции в Иране сегодня, поделился президент страны Масуд Пезешкиан в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Наши договоренности о строительстве АЭС – хорошая новость. Я думаю, сегодня они будут финализированы"

– Пезешкиан

АЭС "Бушер" в Иране – крупнейший российско-иранский проект. Это первая АЭС не только в Иране, но и во всем ближневосточном регионе. Сейчас в эксплуатации находится первый блок, второй строится. Всего проект предполагает сооружение трех энергоблоков. Проект реализует Росатом.