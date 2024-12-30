Президент Азербайджана сообщил об успешном развитии отношений с Грузией

Ильхам Алиев выступил перед прессой после встречи с грузинским премьером. Он выразил мнение, что отношения двух соседних республик способны стать примером для других государств.

Отношения Азербайджана и Грузии успешно развиваются по всем направлениям. Такое заявление сделал президент АР, выступая 17 января для СМИ после прошедших в Баку переговоров с премьером соседней республики.

Ильхам Алиев напомнил, что народы двух стран веками жили в условиях братства, дружбы и добрососедства, и данные традиции продолжаются по сей день.

"Считаю, что наши политические отношения могут стать примером для всех соседей"

– азербайджанский лидер

В частности, он обратил внимание на хорошие результаты в области экономики. Глава государства уточнил, что инвестиции Азербайджана в грузинскую экономику достигли уже $3,6 млрд.

"Конечно, это говорит о том, что успешная экономическая политика вашего правительства, привлечение инвестиций и очень позитивный инвестиционный климат в Грузии воодушевляют всех инвесторов. В том числе и азербайджанские инвесторы очень охотно вкладывают инвестиции в Грузию"

– Ильхам Алиев

Говоря о взаимодействии в энергетике, он подчеркнул, что оно имеет особое значение не только для самих государств, но и для более широкой географии.

"Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, и экспорт с каждым годом увеличивается"

– глава азербайджанского государства

Напомним, Кобахидзе прибыл с визитом в азербайджанскую столицу сегодня утром.