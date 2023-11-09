Вестник Кавказа

Россия пойдет на рекорд по производству игристого вина

Россия пойдет на рекорд по производству игристого вина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году в России может быть произведено более 200 млн л игристого вина. Такой объем производства станет рекордным, сообщили в Роскачестве.

Производство отечественного игристого вина увеличится до рекордных значений в этом году, поделились в Роскачестве.

"Мы ожидаем, что в наступившем году объем производства игристых вин в России впервые в современной истории преодолеет планку в 200 миллионов литров"

– Роскачество

В минувшем году в стране было выпущено более 170 млн литров игристого, уточнили в ведомстве.

Согласно прогнозу, рост объема выпуска тихих вин может замедлиться, так как сырье планируется перераспределять в пользу игристых вин.

Также в этом году может вырасти производство отечественных вин из белых сортов винограда, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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