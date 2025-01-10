Повторные выбросы мазута обнаружили на Кубани

В Краснодарском крае выявили повторные выбросы нефтепродуктов. Они обнаружены более чем на 20 участках побережья.
На побережье Черного моря обнаружены повторные выбросы нефтепродуктов. Об этом сказано в заявлении оперштаба Краснодарского края.
"Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей"
– региональный оперштаб
В настоящее время проводятся работы по очистке береговой полосы. В первую очередь собирают фрагменты мазута.