Вестник Кавказа

Названа сумма инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана

Названа сумма инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сумма вложений Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Узбекистане приблизилась к отметке в миллиард евро. Особое внимание уделено "зеленой" энергетике.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за минувший год инвестировал в экономику Узбекистана более 930 млн евро. 

Сообщается, что средства были вложены в энергетику, транспорт, финансовую сферу, а также в малый бизнес.

Отмечается, что более половины от общей суммы вложений банка были направлены на проекты, связанные с "зеленой" энергетикой. Финансовая организация дала кредиты на строительство солнечных электростанций.

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