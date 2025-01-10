Названа сумма инвестиций ЕБРР в экономику Узбекистана

Сумма вложений Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Узбекистане приблизилась к отметке в миллиард евро. Особое внимание уделено "зеленой" энергетике.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за минувший год инвестировал в экономику Узбекистана более 930 млн евро.

Сообщается, что средства были вложены в энергетику, транспорт, финансовую сферу, а также в малый бизнес.

Отмечается, что более половины от общей суммы вложений банка были направлены на проекты, связанные с "зеленой" энергетикой. Финансовая организация дала кредиты на строительство солнечных электростанций.