ВТБ откроет для России финансовый рынок Ирана

Развитие экономических отношений Москвы и Тегерана может затронуть в том числе банковскую сферу: ВТБ намерен закрепиться на финансовом рынке исламской республики.

ВТБ в течение года запустит в Иране первый дочерний банк, поведал глава финансовой организации Андрей Костин.

"Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что в конце этого года нам будет выдано разрешение. У нас существует пока представительство, которое мы открыли в октябре 2023 года. Сейчас мы его трансформируем в полноценный банк"

– Андрей Костин

Костин отметил, что ВТБ станет первым банком из России, который начнет работу в исламской республике. Ранее в Иране было открыто представительство банка.

Отметим, что сегодня президенты России и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.