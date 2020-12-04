Вестник Кавказа

ВТБ откроет для России финансовый рынок Ирана

ВТБ откроет для России финансовый рынок Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие экономических отношений Москвы и Тегерана может затронуть в том числе банковскую сферу: ВТБ намерен закрепиться на финансовом рынке исламской республики.

ВТБ в течение года запустит в Иране первый дочерний банк, поведал глава финансовой организации Андрей Костин. 

"Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что в конце этого года нам будет выдано разрешение. У нас существует пока представительство, которое мы открыли в октябре 2023 года. Сейчас мы его трансформируем в полноценный банк"

– Андрей Костин 

Костин отметил, что ВТБ станет первым банком из России, который начнет работу в исламской республике. Ранее в Иране было открыто представительство банка.  

Отметим, что сегодня президенты России и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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