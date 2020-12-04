Вестник Кавказа

Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 17%

Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 17%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры России и Ирана подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее президент Ирана Пезешкиан провел встречу с премьер-министром РФ Мишустиным, в рамках которой стороны отметили рост товарооборота между странами.

Россия и Иран активно развивают экономическое сотрудничество. Товарооборот между странами вырос за минувший год на 17%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Глава российского правительства отметил, что Москва и Тегеран приложили значительные усилия для организации плодотворного партнерства в транспортном секторе и энергетике. Мишустин выделил, в частности, взаимодействие стран по транспортному коридору "Север-Юг". 

По словам Мишустина, большое значение имеет получение Ираном статуса наблюдателя при ЕАЭС, что благоприятно скажется на дальнейшем развитии торговли между державами. 

Глава российского правительства отдельно выделил сотрудничество в области образования, отметив, что в РФ проходят обучение свыше 9 тыс студентов из Ирана.

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