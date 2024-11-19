ВБ прочит снижение роста ВВП стран Южного Кавказа

Всемирный банк неожиданно сменил свой прогноз по росту экономики для стран Южного Кавказа – так, эксперты ожидают ее рост, после которого наступит ощутимое падение - в Грузии с 6%, до 5%, в Армении с 5% до на 4,6%.

Экономический рост в странах Южного Кавказа после всплеска роста в 2024 году будет переживать несильный, но ощутимый спад, говорится в Докладе о перспективах мировой экономики Всемирного банка (ВБ).

Так, рост ВВП составил в 2024 году 1,5% - с 7,5 до 9%, однако уже в текущем 2025 году он упадет до 6%, а в будущем 2026 году – до 5%, передает Sputnik Грузия.

"Прогнозируется, что рост в Армении и Грузии снизится до потенциальных темпов, поскольку такие факторы, как реэкспорт, приток посетителей и рост реальной заработной платы, поддерживавшие рост в 2024 году, нормализуются"

- доклад ВБ

Аналогичные процессы ждут и Азербайджан – так, потребительские цены в стране в декабре 2024 года в годовом сравнении выросли на 4,9% и достигли максимума с октября 2023-го года: продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 5,5%, непродовольственные товары - на 2,4%, а платные услуги, оказанные населению, - на 6,3%, сообщили в Госкомстате страны.

В целом по региону Южного Кавказа Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста до 3,9% в 2025 году и 3,4% – в 2026 году.