ВБ прочит снижение роста ВВП стран Южного Кавказа

Экономический рост в странах Южного Кавказа после всплеска роста в 2024 году будет переживать несильный, но ощутимый спад, говорится в Докладе о перспективах мировой экономики Всемирного банка (ВБ).
Так, рост ВВП составил в 2024 году 1,5% - с 7,5 до 9%, однако уже в текущем 2025 году он упадет до 6%, а в будущем 2026 году – до 5%, передает Sputnik Грузия.
"Прогнозируется, что рост в Армении и Грузии снизится до потенциальных темпов, поскольку такие факторы, как реэкспорт, приток посетителей и рост реальной заработной платы, поддерживавшие рост в 2024 году, нормализуются"
- доклад ВБ
Аналогичные процессы ждут и Азербайджан – так, потребительские цены в стране в декабре 2024 года в годовом сравнении выросли на 4,9% и достигли максимума с октября 2023-го года: продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 5,5%, непродовольственные товары - на 2,4%, а платные услуги, оказанные населению, - на 6,3%, сообщили в Госкомстате страны.
В целом по региону Южного Кавказа Всемирный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста до 3,9% в 2025 году и 3,4% – в 2026 году.