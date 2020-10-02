Вестник Кавказа

Банки перестанут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard в Турции – СМИ

Банки перестанут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard в Турции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции становится обязательным использование местной платежной системы. Желающим получить карту Visa и Mastercard необходимо будет подавать соответствующий запрос.

Госбанки Турции больше не будут по умолчанию выдавать гражданам карты Visa и Mastercard. Об этом гласит указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно документу, размещенному в официальной газете Resmi Gazete, банки продолжат выдавать карту одной из этих платежных систем, но будут это делать по запросу клиента.

Ранее сообщалось, что в скором времени клиенты в Турции начнут получать карты национальной системы Troy, через которую, в частности, будут происходить выплаты пенсий и стипендий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Visa оценила убытки от приостановки деятельности в России

Visa оценила убытки от приостановки деятельности в России

Крымчане учат остальных россиян, как пережить санкции

Крымчане учат остальных россиян, как пережить санкции

Альфа-банк не будет останавливать выпуск карт Visa и Mastercard

Альфа-банк не будет останавливать выпуск карт Visa и Mastercard

Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard продолжать работать в РФ

Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard продолжать работать в РФ

Mastercard и Visa приостанавливают деятельность в России

Mastercard и Visa приостанавливают деятельность в России

Visa обеспечит соблюдение санкций против России

Visa обеспечит соблюдение санкций против России

Россия вышла в мировые лидеры по популярности безналичных платежей

Россия вышла в мировые лидеры по популярности безналичных платежей

Бесконтактную оплату внедряют в автобусах и метро Ташкента

Бесконтактную оплату внедряют в автобусах и метро Ташкента

Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard

Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard

Visa обязала банки в России осуществлять переводы по номеру телефона

Visa обязала банки в России осуществлять переводы по номеру телефона

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы