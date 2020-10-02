Банки перестанут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard в Турции – СМИ

В Турции становится обязательным использование местной платежной системы. Желающим получить карту Visa и Mastercard необходимо будет подавать соответствующий запрос.

Госбанки Турции больше не будут по умолчанию выдавать гражданам карты Visa и Mastercard. Об этом гласит указ, подписанный президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно документу, размещенному в официальной газете Resmi Gazete, банки продолжат выдавать карту одной из этих платежных систем, но будут это делать по запросу клиента.

Ранее сообщалось, что в скором времени клиенты в Турции начнут получать карты национальной системы Troy, через которую, в частности, будут происходить выплаты пенсий и стипендий.