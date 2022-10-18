Донское телевидение и радио уйдут на профилактику

Уже в нынешний понедельник, 20 января, в Ростовской области начнутся профилактические работы на местном телевидении и радио – они будут проходить в течение трех дней, в которые возможны сбои в работе региональных СМИ.

С понедельника, 20 января, в Ростовской области начнутся перебои в работе телевидения и радио, они связаны с проведением профилактических работ на местных станциях и оборудовании ретрансляторов сигнала.

Согласно новому графику, который опубликовала Российская телевизионная и радиовещательная сеть, 20 января работы будут проводиться в городах Каменск-Шахтинский и Морозовск, а также в Каменском и Морозовском районах, передает "АиФ-Ростов".

22 января профилактические работы продолжатся в Сальском районе области, с перебоями столкнутся и жители донского Новочеркасска.