Ереван опроверг отключение российских телеканалов

Власти Армении не намерены отключать российские телеканалы, а точнее выводить их из общественного мультиплекса. Ранее о возможности такого решения Еревана сообщали армянские СМИ.

Армянские телезрители смогут продолжить смотреть российские телеканалы, не подключая никаких дополнительных услуг, рассказали в министерстве хай-тека Армении.

Такой ответ ведомство дало на запрос по поводу недавно опубликованных сообщений СМИ о намерении уже в следующем месяце лишать общественный мультиплекс российских каналов.

Генсекретарь министерства Давид Гаспарян заверил, что убирать вещающие из РФ телеканалы из мультиплекса не планируется. Не идет речи, по его словам, и о якобы одностороннем расторжении действующего между Россией и Арменией межправсоглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, на базе которого и ведется вещание российского ТВ на территории Армении, передает РИА Новости.

"При этом армянская сторона неоднократно заявляла, что ведет переговоры с российскими коллегами по вопросу внесения изменений в двустороннее соглашение"

– Гаспарян