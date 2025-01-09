В Сочи отменили крещенские купания в море из-за непогоды

Шторм, который ожидается в Сочи на выходных, повлиял на проведение крещенских купаний. Власти города приняли решение отменить омовения на пляжах.
В Сочи 18 и 19 января не будут проводить купания в море на Крещение Господне из-за угрозы шторма, поведали в администрации города-курорта.
Синоптики предупредили, что на выходных на побережье от Магри до Веселого ожидаются волны высотой почти 2 метра. Также не исключаются ливни.
Отмечается, что безопасность участников обряда в условиях зимних штормов может быть поставлена под угрозу.
Ранее в городе планировалось организовать 11 мест для омовения, 5 из них должны были открыться в ночное время.