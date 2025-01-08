Самолет Red Wings в Ереван аварийно сел в аэропорту Минвод

Сегодня в аэропорту Минвод в Cтавропольском крае совершил аварийную посадку авиалайнер российской авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван: по предварительным данным, на его борту отказала система кондиционирования.

Сегодня вечером в аэропорту Минвод совершил аварийную посадку самолет с пассажирами, летевшими в Ереван, сообщает ГУМЧС Ставропольского края.

"Аэропорт города Минеральные Воды. По предварительной причине (неисправность системы кондиционирования) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings "Минеральные Воды - Ереван". На борту - 86 пассажиров и четыре члена экипажа"

- МСЧ Ставрополья

Известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял авиарейс 4331 по маршруту Минеральные Воды – Ереван, посадка прошла в штатном режиме, обошлось без погибших и пострадавших, говорится в сообщении, передает NEWS.am.