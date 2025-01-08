Вестник Кавказа

Самолет Red Wings в Ереван аварийно сел в аэропорту Минвод

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в аэропорту Минвод в Cтавропольском крае совершил аварийную посадку авиалайнер российской авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван: по предварительным данным, на его борту отказала система кондиционирования.

Сегодня вечером в аэропорту Минвод совершил аварийную посадку самолет с пассажирами, летевшими в Ереван, сообщает ГУМЧС Ставропольского края.

"Аэропорт города Минеральные Воды. По предварительной причине (неисправность системы кондиционирования) совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings "Минеральные Воды - Ереван". На борту - 86 пассажиров и четыре члена экипажа"

- МСЧ Ставрополья

Известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял авиарейс 4331 по маршруту Минеральные Воды – Ереван, посадка прошла в штатном режиме, обошлось без погибших и пострадавших, говорится в сообщении, передает NEWS.am.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1250 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - &quot;Аэрофлот&quot;

Спрос на рейсы в Ташкент, Грозный и Сочи стал наиболее растущим в 2024 году - "Аэрофлот"

Казахстан и Китай будут выпускать промышленные БПЛА

Казахстан и Китай будут выпускать промышленные БПЛА

Тбилиси отменил все рейсы в российский город

Тбилиси отменил все рейсы в российский город

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе

Самолет Uzbekistan Airways из Бухары садился в Москве на одном двигателе

Авиабилеты в Сочи на майские праздники уже взлетели в цене

Авиабилеты в Сочи на майские праздники уже взлетели в цене

Аэропорты Грузии побили рекорд по потоку пассажиров

Аэропорты Грузии побили рекорд по потоку пассажиров

В аэропорту Сочи заработал единый конвейер выдачи багажа

В аэропорту Сочи заработал единый конвейер выдачи багажа

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Летевший в ОАЭ самолет вернулся в Москву

Летевший в ОАЭ самолет вернулся в Москву

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы