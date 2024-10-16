«Безэмоциональные» отношения России и Армении. Проекты России и Азербайджана. Восстановит ли Москва отношения с Тбилиси?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко сближение Армении с США и Евросоюзом, перспективы разрыва союзнических отношений между Москвой и Ереваном, а также отношения России с Азербайджаном и Грузией.