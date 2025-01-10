Два новых выброса мазута произошло в Анапе

Спасатели обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на пляжи Анапы сегодня утром. Их сбор объявлен первоочередным.

В двух местах берега Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, рассказали в кубанском оперштабе.

"Незначительные повторные выбросы мазута нашли на берегу Анапы в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата "Динамо". Их собирают в первую очередь"

- оперштаб Краснодарского края

В Краснодарском крае исследуют более 220 км береговой линии, по информации от МЧС. Также за 24 часа было вывезено почти 290 т нефтепродуктов из кормы танкера "Волгонефть-239".

Напомним, что еще специалисты выявили скопление мазута на глубине три метра в Черном море. Сейчас разрабатываются пути очистки дна.