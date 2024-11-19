Вестник Кавказа

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерства финансов России и ОАЭ сегодня окончательно согласовали все положения соглашения о прекращении двойного налогообложения между двумя странами, которое вступит в силу в 2026 году.

Представители министерств финансов России и ОАЭ сегодня на переговорах в Дубае договорились предпринять максимум усилий, чтобы соглашение о прекращении двойного налогообложения между двумя странами заработало с 2026 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В Дубае завершился финальный раунд переговоров между делегациями министерств финансов России и ОАЭ, по результатам которого был парафирован проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения"

- Минфин России

Стороны практически вышли на подписание соглашения - документ сегодня был окончательно согласован в его нынешней редакции статс-секретарем – заместителем министра финансов Алексеем Сазановым и заместителем министра финансов ОАЭ Юнисом Хаджи Аль Хури, сообщили в Минфине, передает РИА Новости.

В финансовом ведомстве подчеркнули, документ укрепит экономическое и налоговое сотрудничество между РФ и ОАЭ и позволит стимулировать торговлю и взаимные инвестиции, соглашение коснется не только госкомпаний, но и частный бизнес и физических лиц.

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