Из России в Иран отправили 300 тонн мелассы мультимодальным способом

Около 300 тонн мелассы отправили из Россию в Иран по транспортному коридору "Север-Юг". Часть пути груз проделал по железнодорожным путям, а часть – по автомобильным дорогам.

Россия отправила в Иран первую партию мелассы мультимодальным путем, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Отмечается, что для доставки груза весом 300 тонн использовали транспортный коридор "Север-Юг". Сначала партию мелассы доставили железнодорожным путем до станции Астара, затем груз поставили на автофургоны, после чего партию товара направили уже по автомобильным дорогам Ирана.

Отмечается, что для перевозки использовались специальные вагоны для наливного груза.

Отметим, что меласса – это кормовая патока, которая получается при обработке сырья для сахарного производства. Густая масса, насыщенная углеводами, используется в качестве корма для сельскохозяйственных животных.



