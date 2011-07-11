Вестник Кавказа

Посол США в Азербайджане покидает Баку

Посол США в Азербайджане покидает Баку
© Фото: посольство США в соцсети X
Дипломатическая миссия посла США в Азербайджане Марка Либби подошла к концу – сегодня в посольстве США в Баку прошла церемония прощания с теперь уже бывшим главой американской дипмиссии.

В американском посольстве в Баку сегодня состоялась церемония прощания в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби, говорится в публикации посольства США в Азербайджане.

"Его искренний и самоотверженный подход к укреплению отношений между США и Азербайджаном, а также к установлению новых связей в Азербайджане действительно вдохновляет"

- посольство США в Азербайджане

В дипмиссии высоко оценили вклад посла в развитие отношений между двумя странами - от создания новых партнерских отношений до открытия возможностей для дальнейшего сотрудничества, отметив, что вся его деятельность на высоком посту сохранит свою значимость и в последующие годы, - говорится в публикации посольства, сообщает Trend.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Прогремел взрыв у посольства США в Мьянме

В посольство США в Армении поступило сообщение о бомбе

Новые подробности теракта в Анкаре

Посольство США в Азербайджане сожалеет о событиях в Исмаиллы

Главред "Комсомолки" стал жертвой розыгрыша, а не "списка Магнитского"

СМИ: В Сирии сторонники президента атаковали посольства США и Франции

СМИ: В Сирии сторонники президента атаковали посольства США и Франции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы