Посол США в Азербайджане покидает Баку

Дипломатическая миссия посла США в Азербайджане Марка Либби подошла к концу – сегодня в посольстве США в Баку прошла церемония прощания с теперь уже бывшим главой американской дипмиссии.

В американском посольстве в Баку сегодня состоялась церемония прощания в связи с завершением дипломатической миссии посла США в Азербайджане Марка Либби, говорится в публикации посольства США в Азербайджане.

"Его искренний и самоотверженный подход к укреплению отношений между США и Азербайджаном, а также к установлению новых связей в Азербайджане действительно вдохновляет"

- посольство США в Азербайджане

В дипмиссии высоко оценили вклад посла в развитие отношений между двумя странами - от создания новых партнерских отношений до открытия возможностей для дальнейшего сотрудничества, отметив, что вся его деятельность на высоком посту сохранит свою значимость и в последующие годы, - говорится в публикации посольства, сообщает Trend.