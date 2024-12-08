Пашинян остался "за бортом" инаугурации Трампа - СМИ

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не пригласили на инаугурацию очередного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в Вашингтоне в Капитолии 20 января.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян остался без приглашения на церемонию инаугурации Дональда Трампа, 47-го по счету президента США.

Это произошло несмотря на то, что Ереван и Вашингтон недавно подписали хартию о стратегическом партнерстве, пишет со ссылкой на свои источники армянская газета "Грапарак".

Напомним, вторая инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоится 20 января 2025 года в 12:00 по местному времени в Вашингтоне. Из-за прогноза аномально низкой температуры она пройдет в ротонде Капитолия США, как это уже было в 1985 году, когда Рональд Рейган принял аналогичное решение из-за холода.