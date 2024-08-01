Вестник Кавказа

Новоафонская пещера в Абхазии стала популярнее у туристов

Новоафонская пещера в Абхазии стала популярнее у туристов
© Фото: сайт Новоафонской пещеры
Количество билетов, проданных туристам для посещения Новоафонской пещеры за январь-август оказалось больше, чем год назад. Выручка от продажи билетов также выросла, рассказали в пещере.

За первые восемь месяцев 2024 года в Новоафонской пещере в Абхазии побывали 291,6 тыс туристов, такие данные предоставила администрация пещеры.

В 2023 году за аналогичный период было продано более 287 тыс билетов, передает Sputnik Абхазия.

Выручка от продажи билетов выросла, соответственно, на 3 млн рублей, с почти 201 млн до более 204 млн рублей.

В 2024 году больше всего туристов пещера приняла в августе – 103,5 тыс человек. В июле здесь побывали 91 тыс человек, в июне – свыше 46 тыс.

Напомним, цена билета в Новоафонскую пещеру составляет 700 рублей для всех старше 7 лет. Фотосъемка в пещере платная – 50 рублей. Те, кто забыл теплую одежду, могут взять напрокат плед, это еще 100 рублей.

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