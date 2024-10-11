Выплаты ветеранам ВОВ в КБР увеличат к юбилею победы

До 200 тыс рублей увеличатся выплаты ветеранам ВОВ в КБР к 9 мая 2025 года. Также в республике проведут более ста праздничных мероприятий.

К 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне руководство Кабардино-Балкарии (КБР) увеличат размер выплат до 200 тыс рублей ветеранам, передал глава республики Казбек Коков.

"Размер единовременных ежегодных выплат инвалидам, участникам и вдовам погибших воинов Великой Отечественной войны в этом году увеличим в два раза - до 200 тысяч рублей"

- Казбек Коков

Выплата, направляемая каждый год, также удвоится для других категорий населения, кого затронули преступления нацистов в период войны.

Помимо этого, в КБР проведут серию мероприятий, приуроченных к празднику победы и году защитника отечества. Глава республики анонсировал свыше 113 событий.